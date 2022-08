Lavoro, il Comune di Capannoli cerca un architetto/ingegnere

Un’ottima opportunità di lavoro quella che si prospetta a architetti o ingegneri in cerca di un lavoro in linea con le loro qualifiche.

Il Comune di Capannoli, tramite l’Unione Valdera, ha infatti un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” categoria D.

I candidati interessati a partecipare al concorso devono far pervenire domanda entro le ore 12:59 del giorno 28 Settembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma disponibile a questo link attraverso cui si accede direttamente all’apposito modulo informatico da compilare: https://unionevaldera.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_036

Per avere maggiori dettagli sui requisiti per l’ammissione, sulle qualifiche e sulle conoscenze richieste suggeriamo di leggere attentamente il bando disponibile nella sezione "Bandi e Avvisi – Avvisi di concorso e mobilità di personale" del sito Web dell'Unione (www.unione.valdera.pi.it).

Fonte: Unione Valdera