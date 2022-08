Si cercano a Firenze 1.500 tra scrutatori e presidenti di seggio per i voti all'estero

A partire dalle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre 2022, Firenze è stata individuata, insieme a Roma, Milano, Bologna e Napoli, come sede per lo spoglio dei voti per corrispondenza provenienti dai cittadini italiani all’estero.

Il Comune di Firenze ha emesso un avviso per reperire circa 1200 scrutatori e 300 presidenti di seggio da nominare in surroga per le sezioni della Circoscrizione Europa assegnate a Firenze: gli iscritti nelle liste elettorali di Firenze e dei comuni della Città Metropolitana di Firenze sono pertanto invitati a comunicare la propria disponibilità a svolgere l’incarico.

È stata infatti ammessa la possibilità di ricorrere per lo spoglio dei voti degli italiani all’estero anche a cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Città Metropolitana di Firenze e di ricevere le relative candidature a svolgere le funzioni di scrutatore anche da parte di coloro che non sono iscritti nell’apposito albo tenuto dai Comuni.

La comunicazione di disponibilità a svolgere le funzioni di presidente e scrutatore dovrà avvenire utilizzando il form online all’indirizzo https://servizionline.comune.fi.it/volontariseggi/ entro il 9 settembre 2022. Le candidature pervenute dopo tale data saranno tenute in considerazione per eventuali sostituzioni e comunque fino a completa copertura dei seggi.

Chi fosse interessato ad aderire ed avesse necessità di informazioni più dettagliate, si può rivolgere all’ufficio elettorale del Comune di Firenze, contattando il numero di cellulare 338 4909608, oppure, inviando una email all’indirizzo elettorale.iscrizioni@comune.fi.it specificando nell’oggetto “Seggi esteri”.

Inoltre si coglie l’occasione per informare che: tutti i candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di Firenze o dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze; i presidenti di seggio devono essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art.1 comma 3 Legge 21/03/1990, n. 53); gli scrutatori devono essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (art.1 comma 2 Legge 08/03/1989, n. 95); il presidente alle 7 di domenica 25 settembre 2022 costituisce il seggio; le attività sono divise in due fasi, accertamenti preliminari allo scrutinio ed attività di spoglio (dalle 23 in poi della domenica, come descritto dall’art. 14 della Legge 27/12/2001, n. 459); le attività dovrebbero essere concluse entro la mattina di lunedì 26 settembre 2022, non oltre le 14 (art.25 Legge 27/12/2001, n.459 che rinvia all’art.73 D.P.R. 30/03/1957 n. 361); non è previsto alcun rimborso delle spese di viaggio; al presidente ed agli scrutatori spetta un onorario fisso (art. 13 comma 2 Legge 27/12/2001, n. 459 che rinvia all’art. 6 del D.L. 24/06/1994, n. 408 convertito dalla Legge 3 agosto 1994, n. 483); il regime dei permessi lavorativi è quello vigente in occasione di tutte le consultazioni elettorali.

