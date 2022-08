Liberazione di Vinci, tre giorni di commemorazione

Sono passati 78 anni dal 2 settembre 1944 e nuovamente, venerdì 2 settembre 2022, la comunità vinciana celebra la Liberazione della propria città dall’occupazione nazi-fascista.

È per questo che la sezione Anpi di Vinci, in collaborazione con lo Spi-Cgil, la Pro Loco di Sant’Amato e il Centro di Formazione e Cultura Musicale della frazione di Sovigliana, organizza una serie di incontri per celebrare il 78° anniversario della Liberazione di Vinci.

Venerdì 2 settembre alle 21.15, una corona d’alloro sarà deposta ai piedi del cippo del Giardino Einaudi di Via Empolese a Sovigliana; dalle 21.30, al Giardino Pertini di Villa Reghini a Sovigliana, si potranno ascoltare le “Voci della Resistenza”, una raccolta di videointerviste curata da Stefano Ballini e accompagnata con la musica del Centro di Formazione e Cultura musicale di Sovigliana.

Nello stesso appuntamento, verrà proposto “Delle pietre per ricordare”, il lavoro degli studenti e delle studentesse delle terza medie dell’Istituto Comprensivo di Vinci. Alla serata parteciperanno anche i ragazzi di Fucecchio è Libera.

Alla deposizione interverranno le autorità del Comune di Vinci.

Domenica 4 settembre la Pro Loco di Sant’Amato offrirà la merenda per la 18ª Passeggiata della Liberazione, che partirà dalle 15.30 dalla località le Croci, a Sant’Amato.Infine, appuntamento al Teatro di Vinci venerdì 23 settembre alle 21.30 con “Ri-belle. Belle due volte”, lo spettacolo di Silvia Priscilla Bruni che ci parla della Resistenza e degli atti politici e morali nella storia delle donne. Con Silvia Priscilla Bruni, Mario Costanzi e Alessandra Fantoni.

Fonte: Ufficio Stampa