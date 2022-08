Londa inaugura la nuova foresta delle meraviglie di Rincine

L'Unione dei Comuni Valdarno ValdiSieve ha inaugurato la nuova " Foresta delle Meraviglie" a Rincine nel Comune di Londa. Scopo del progetto è stato la valorizzazione del complesso forestale di Rincine dal punto di vista turistico, didattico ed escursionistico con strutture ed infrastrutture che sono andate ad implementare e valorizzare quanto già presente in foresta, caratterizzata da una fitta rete di viabilità forestale (circa 70 Km), aree di sosta attrezzate e due bivacchi per escursionisti.

Il progetto finanziato attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, Bando GAL START attuativo della Misura 7 per un importo di 190.100,67 euro

Il progetto ha permesso la realizzazione di 3 lotti funzionali: il Lotto funzionale n. 1 ha previsto la realizzazione di circa 26 Km di sentieri e di percorsi tematici ed installazione degli arredi funzionali ai sentieri ad opera della maestranze forestali in forza all’Ente. Il Lotto funzionale n. 2 ha permesso la realizzazione di percorsi e punti di osservazione didattico-interattivi su tematiche naturalistiche, ambientali e sulle energie rinnovabili realizzato da ditta eterna. Il Lotto Funzionale n. 3, infine, ha attuato la realizzazione di percorso avventura e giochi per bambini presso il centro aziendale di Rincine.

Particolare risalto è stato dato alla fruizione, con percorsi adatti a tutti i tipi di escursionisti in particolare per le famiglie con bambini a cui sono dedicati in modo particolare due facili sentieri che partono proprio dal Centro Forestale di Rincine.

Per completare le strutture realizzate e descritte fin qui abbiamo dotato la foresta di arredi a supporto delle attività escursionistiche come staccionate, poste per cavalli, rastrelliere per biciclette, tavoli e panchin; tutto realizzato con legno a marchio “Il Legno della Foresta Modello delle Montagne Fiorentine”.

Non resta che mettervi gli scarponi, oppure montare in sella di una bici o di un cavallo e partire alla scoperta della Foresta di Rincine.

"A nome e per Conto dell'unione dei Comuni Valdarno Valdisieve sono lieto di aver potuto inaugurare questi nuovi servizi turistici rivolti gratuitamente a tutti gli amanti della natura - ha dichiarato Tommaso Cuoretti, sindaco di Londa. La foresta modello di Rincine diventa anche foresta delle meraviglie con nuovi sentieri ludico-didattici rivolti a tutti gli escursionisti ma in particolare alle famiglie.

Queste nuove attrattive vanno ad aggiungersi alla sconfinata rete di sentieri già presente, sia per escursionisti, amanti del Down Hill e coloro che preferiscono esplorare la foresta a cavallo. La foresta delle meraviglie si rinnova continuamente divenendo uno dei punti di riferimento della montagna Fiorentina per il turismo naturale. il Comune di Londa è sicuramente privilegiato potendo annoverare sul suo territorio sia la foresta delle meraviglie che il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, monte falterona e campigna in assoluta continuità geografica fra loro. il mio auspicio è che sempre più persone vorranno visitare questi fantastici luoghi a solo 40 muniti da Firenze.

Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutto il personale dell'Unione dei Comuni Valdarno valdiSieve che ha lavorato per la realizzazione di questi progetti a partire dal responsabile della Forestazione Dott. ventre, la Dott,ssa Del Monte , e tutti i dipendenti ed operai forestali dell'unione senza dimenticare "l'Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine " che proprio in occasione dell'inaugurazione della Foresta delle Meraviglie ha festeggiato i suoi 10 anni di attività e che porta avanti un progetto di sviluppo sostenibile delle Foreste partendo dal concetto di condivisione dal basso delle idee per la crescita di questo angolo di montagna Toscana".

Fonte: Ufficio Stampa