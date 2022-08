Montespertoli in festa per la Rificolona

Mercoledì 7 settembre in piazza del Popolo a Montespertoli si svolgerà la tradizionale festa fiorentina della Rificolona.



Anche quest'anno i bambini, oltre a portare la propria rificolona, potranno divertirsi al laboratorio 'Costruisci la tua Rificolona' organizzato dalla Biblioteca Comunale Ernesto Balducci presso il Centro Culturale "Le Corti", via Sonnino 1. Il laboratorio, completamente gratuito, si svolgerà su due turni, alle ore 19 e alle ore 21 ed è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0571/600228 oppure scrivendo a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it entro martedì 6 settembre.



Successivamente, alle ore 21:30 si svolgerà la sfilata della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi per le vie del paese. A tutti i bambini verrà offerto il gelato dalla Coop di Montespertoli.



L'origine della festa risale alla metà del Seicento ed è un evento tradizionale del folklore popolare fiorentino, organizzata ogni anno il 7 settembre, per la vigilia della natività di Maria.

Fonte: Comune di Montespertoli