Raddoppio Pistoia-Montecatini, terminati i lavori estivi fino a Pescia

Conclusi questa mattina i lavori estivi tra Pistoia e Pescia sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Alle 5.00 è ripresa come da programma la circolazione ferroviaria tra le due località.

Durante le attività di cantiere iniziate lo scorso 16 luglio si sono svolti i lavori per il raddoppio della linea Pistoia – Montecatini. Le attività di cantiere hanno interessato, nel comune di Pieve a Nievole: il varo dell’impalcato per il nuovo sotto-attraversamento ferroviario della SR435 in località Colonna, la realizzazione delle nuove opere idrauliche e di una nuova viabilità stradale connessa alla realizzazione del nuovo sovrappasso.

Si è inoltre lavorato nei cantieri per le nuove opere idrauliche dei torrenti Stella – Tazzera – Mandrione e per la nuova viabilità connessa nei Comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese, con la costruzione delle spalle del nuovo ponte stradale di via Animalunga.

Sono state realizzate le basi per le barriere acustiche in vari tratti nei comuni di Pistoia e di Pieve a Nievole.

A Montecatini è stata completata la costruzione della nuova sede del binario di raddoppio in ingresso alla stazione di Montecatini Terme, oltre agli interventi di rinnovo su ampi tratti di binario in stazione.

È proseguita anche la realizzazione degli impianti di trazione elettrica, sicurezza e segnalamento del nuovo binario.

Sono state circa 200 le maestranze di RFI e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno con 100 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.