Riqualificazione via Pisana e via Livornese: accordo fra UniFi, Scandicci e Lastra

Un percorso condiviso per riqualificare e valorizzare alcuni tratti di via Livornese e via Pisana, arterie storiche e di cruciale importanza per i Comuni di Lastra a Signa e Scandicci. E’ quello che hanno deciso di portare avanti le due amministrazioni comunali lavorando congiuntamente ad un progetto che da qui ai prossimi anni avrà come obiettivo quello di elaborare strategie territoriali per mettere in risalto quanto già esiste di significativo, pregiato e ecologicamente compatibile con l’obiettivo di una migliore vivibilità e percorribilità dei due tracciati viari, dismettendo invece tutto ciò che va a contrapporsi a questa nuova idea di sviluppo.

Per portare avanti il progetto i due Comuni hanno deciso di effettuare un’analisi approfondita del contesto di riferimento e dello studio delle principali emergenze storico- insediative esistenti al fine di individuare ipotesi di interventi finalizzati al recupero di spazi per l’uso pubblico, progettati nell’interesse dei pedoni e dei ciclisti, con aree verdi e elementi di arredo che favoriscano le relazioni sociali, affidando tale studio all’Università di Firenze – facoltà di Architettura, grazie ad un accordo fra i due Comuni e quest’ultima.

L’accordo, recentemente approvato dalle giunte comunali di Lastra e Scandicci, è finalizzato all’analisi morfologica dei due tracciati viari, con le loro varianti, incroci, allargamenti, restringimenti, intersezioni complesse con particolare riferimento alle modificazioni territoriali ed urbane dal secondo dopoguerra ad oggi. Oggetto dell’accordo è anche l’individuazione di intersezioni, manufatti, borghi, architetture storicamente collegate alle due strade per valutarne le potenzialità e le opportune modalità di valorizzazione. Inoltre sarà effettuata una lettura dei tracciati attuali intesa come analisi puntuale delle nuove intersezioni e dei nuovi insediamenti, saranno acquisiti dati relativi al volume e alle caratteristiche del traffico e definite le linee guida e i criteri e modalità d’intervento nonché le opere da eseguire ai fini della riqualificazione.

Il termine dell’accordo con il Dipartimento di Architettura è stabilito nel 31 dicembre 2023; per portare avanti lo studio i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa investiranno rispettivamente 20 mila euro e 12 mila euro.

Il responsabile scientifico dello studio è il professore di restauro Maurizio De Vita, coadiuvato dal professore di disegno Giorgio Verdiani e dal professore di urbanistica Francesco Alberti, tutti facenti capo al Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze.

