Rivita Parrucchieri compie 55 anni: scopri gli esclusivi trattamenti bio

Una fortuna e una capacità imprenditoriale non da poco per mantenere un'attività commerciale viva e attiva per ben 55 anni. E' il caso di Rivita Parrucchieri, vero e proprio punto di riferimento per Empoli, con sede in via del Borghetto ad Avane.

Merito delle sapienti mani di Deanna Bartali e della figlia Denise Bagni, che in questi 55 anni hanno saputo adoperare forbici, pettini e bigodini in modo da soddisfare generazioni di donne in cerca del loro look perfetto.

"Mamma Deanna aveva aperto il 28 agosto 1967 questo piccolo negozio di parrucchiera - spiega la figlia Denise -, che ha avuto un buon successo nel corso degli anni. Quando sono cresciuta, già a 16 anni ho cominciato ad apprendere le tecniche e poi sono entrata a lavorare con lei e mi sono specializzata in tricologia, con particolare attenzione nella cura della cute e del capello che presenta anomalie".

Rivita Parrucchieri, con la nuova direzione di Denise Bagni, è diventata una vera e propria 'isola ecologica': vengono usati solo prodotti naturali, oli essenziali di origine green, prediligendo confezioni in vetro, alluminio e carta per non impattare con l'utilizzo smisurato della plastica.

La nuova vita di Rivita Parrucchieri passa anche dal futuro dei trattamenti di bellezza. Il negozio infatti ha subìto una radicale trasformazione nel corso gli ultimi 3 anni, prendendo una direzione nettamente legata al mondo bio grazie ai prodotti dell'azienda italiana Oway, che ha come filosofia il rispetto dell'ambiente.

Rivita Parrucchieri fa parte del circuito Cashback World, con il quali le clienti possono avere in omaggio la card esclusiva che potranno sfruttare in altri negozi e in più di 50 Paesi nel mondo, avendo sempre un cash back e tanti vantaggi.

"Siamo specializzati in trattamenti di relax esclusivi, che in zona potete trovare solo da me - spiega Denise -, tra questi i massaggi ayurvedici Shirodara, una tecnica che prevede una cascata di acqua e oli essenziali per il ringiovanimento della pelle, il relax della persona e numerosi benefici sensoriali".

Il rituale Shirodara sfrutta una cascata di idrolati biodinamici. Si realizza con Flowerfall, un distillato aromaterapico anti-age con idrolati di rosa, lavanda e rosmarino biodinamici per alleviare stress, tensioni emotive e riequilibrare sia il cuoio capelluto che la mente.

Prossimamente Rivita Parrucchieri festeggerà il traguardo dei 55 anni di attività con tante novità, nuovi servizi e piacevoli sorprese per i vecchi clienti e per quelli nuovi, per mostrare tutte le potenzialità del negozio che da oltre mezzo secolo cura il capello e la bellezza delle empolesi.

Rivita Parrucchieri

Via del Borghetto, 28

50053 Empoli (Firenze)

Tel: 0571 944295

Fb: Rivita Parrucchieri