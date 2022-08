Rotatoria in viale Europa, lavori in partenza a Siena

Via ai lavori per la trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la Strada Statale 73 Levante e Viale Europa, in località Due Ponti, a Siena. Il cantiere è stato recentemente appaltati dal Comune di Siena. Le attività partiranno dall'istallazione degli apprestamenti dell'area di cantiere, senza inizialmente modificare la circolazione.

Per consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni mantenendo in sicurezza sia gli utenti della strada che i lavoratori, il cantiere è stato suddiviso in più fasi temporali e in settori, con l'obiettivo di cercare di limitare il più possibile l'impatto sulla circolazione. E' della settimana scorsa l'emissione dell'ordinanza della Polizia Municipale per la modifica temporanea alla circolazione che consentirà di lavorare in sicurezza. In particolare viene mantenuto, per tutta la durata dei lavori, il normale doppio senso di circolazione sulla strada principale, ovvero la Strada Statale 73 Levante. Verranno invece modificate le manovre per i due accessi a viale Europa: in quello più a nord (verso i Due Ponti) sarà ammesso solo l'ingresso in provenienza da Siena, mentre in quello più a sud, distante dai lavori, sarà consentito l'ingresso/uscita in tutte le direzioni. Questo per allontanare per quanto possibile dal fulcro del cantiere le manovre veicolari più pericolose e che creano rallentamenti, ovvero quelle con le svolte a sinistra e attraversamento della carreggiata.

I lavori tratteranno anche la riqualificazione completa delle due piccole aree di parcheggio (circa 45 posti finali) per cui in quelle parti sarà in vigore il divieto di sosta. La durata complessiva dei lavori è stimata in circa 260 giorni consecutivi. Nella prima fase verranno predisposti i sottofondi delle nuove aree di parcheggio e l'allargamento della strada verso la zona artigianale, per accogliere la semi-rotatoria lato ovest. Nella seconda fase verrà realizzata una paratia di pali in cemento armato sulla collinetta dal lato est per consentire lo scavo e l'allargamento dell'altra semi-rotatoria. Successivamente si effettueranno i raccordi dell'isola centrale e progressivamente verrà dato traffico al nuovo anello giratorio. Le prime disposizioni di modifica alla circolazione, già attive da questa settimana, verranno comunque aggiornate in funzione dell'andamento progressivo dei lavori. Per questo si invitano gli utenti della strada a rispettare le disposizioni imposte per la sicurezza di tutti e le segnalazioni (segnaletica orizzontale e verticale provvisoria) che verranno apposte sui luoghi.

Si tratta di un’opera che permetterà di risolvere un annoso problema di traffico nella zona Due Ponti: la rotatoria permetterà di risolvere problemi del flusso di traffico provenienti da e per la Siena-Bettolle e da e per il centro commerciale e direzionale sorto negli anni ai Due Ponti. La zona è particolarmente ingolfata e l’incrocio attuale è abbastanza pericoloso, si registrano purtroppo diversi incidenti. L’intervento ammonta a circa 700mila euro.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa