Strane creature prendono vita a Montelupo: in scena il Transylvania Circus

Sarà Italo Pecoretti a dare vita a misteriose e strane creature che formano la compagnia del Transylvania Circus. L’artista, che trova la sua espressione nel teatro di figura, è pronto per farci trasportare in un momento di pura magia. Lo spettacolo del 'Teatro delle dodici lune' è in programma per questo martedì 30 agosto, alle 21.15, al Campino in via Giro delle Mura a Montelupo Fiorentino.

Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la stella dello spettacolo, l' affascinante donna vampiro, che si esibirà nell'arte del trasformismo. Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo, è il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi quel battito. Forse l'amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? O forse quel battito sarà il vostro. Ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania Circus sono tutt'altro che pericolosi e se il vostro cuore batterà, non sarà per la paura!

Di e con: Italo Pecoretti

Pubblico: dai 4 anni

Tecnica: marionette da tavolo e burattini

Durata: 54’ minuti

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa