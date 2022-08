A teatro gratuitamente, due spettacoli per il settembre di Pontedera

Doppio appuntamento col teatro, con due spettacoli, gratuiti e ad ingresso libero, che si svolgeranno nei primi giorni di Settembre a Pontedera. L'iniziativa è resa possibile grazie a IntesaTEatro Amatoriale, rete che raduna vari comuni della provincia di Pisa e compagnie del territorio.

Proprio grazie a questa sinergia e alla collaborazione messa in atto anche con l'Amministrazione Comunale pontederese, sarà possibile mettere in scena due rappresentazioni: la prima venerdì 2 Settembre, alle ore 21,30, nella piazza della Chiesa del Sacro Cuore, al Villaggio Piaggio, la seconda giovedì 8 Settembre, sempre alle 21,30, al circolo Arci di Santa Lucia ( in allegato le locandine ).

Il primo spettacolo vedrà in scena il Teatro Popolare di Treggiaia, con le sue "Storie in Cammino", che, partendo da un viaggio immaginario, arriveranno al vissuto dei nostri giorni. La regia è di Mario Tognarelli. Secondo appuntamento col Gruppo La Tartaruga di Forcoli e la commedia brillante "Che cos'è l'amore", con la regia di Fabio Galardi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa