Dopo un anno vandalizzata di nuovo la panchina arcobaleno di Bientina

Ancora una volta una panchina arcobaleno imbrattata dai vandali.

E' passato poco più di un anno dall'ultimo atto vandalico che aveva colpito la panchina simbolo dei colori della comunità LGBTQ, un danno che era stato prontamente risolto per non lasciare spazio ai cattivi messaggi.

Ebbene, purtroppo è accaduto di nuovo. La panchina in piazza Martiri della Libertà è stata imbrattata con delle croci in azzurro, così come la pavimentazione davanti alla seduta.

Così commenta il sindaco Dario Carmassi: "La panchina è già stata pulita. Il o i responsabili li cercheremo. A questo punto non resta che fare la domanda: perché? Cosa non è accettabile in quei colori? In ciò che simboleggiano, nella semplice e potente idea che l'amore è amore, non importa per chi e da chi. La risposta invece è sempre la stessa: ad ogni panchina arcobaleno vandalizzata, ne metteremo altre due. I colori vinceranno".