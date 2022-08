Calendario Polizia di Stato 2023 per l'Unicef, prenotazioni aperte

Si comunica che sono aperte le prenotazioni per l’ acquisto del calendario 2023 della Polizia di Stato, che da anni riscuote successo per i temi affrontati, la cura della grafica e le collaborazioni di alto livello nel mondo della grafica, della fotografia etc., tanto da essere diventato un oggetto iconico, sia nella versione da parete che da tavolo. Inoltre, i proventi sono destinati ai progetti umanitari dell’Unicef, con cui la Polizia di Stato vanta una lunga partnership. Quest’anno gli scatti sono stati realizzati dai fotografi della Polizia di Stato e le 12 tavole finali sono state selezionate dal maestro della fotografia Gianni Berengo Gardin. Per prenotare il calendario basta effettuare un versamento sul conto corrente postale nr. 745000 intestato al "Comitato italiano per l’Unicef", con causale "Calendario della Polizia di Stato 2023 per il progetto Unicef Emergenza siccità Etiopia".

La ricevuta del pagamento andrà consegnata all’Ufficio personale della Questura, in via s. Francesco a Pisa, anche via mail all’ indirizzo uffpers.quest.pi@pecps.poliziadistato.it, che curerà il ritiro e la riconsegna agli interessati. Il costo è di 8 euro per la versione da parete e di 6 euro per quella da tavolo. Le prenotazioni sono aperte fino al 21 settembre.

Fonte: Questura di Pisa