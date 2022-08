Centrale termica rinnovata per gli impianti sportivi di San Vincenzo a Torri

Approvato dalla Giunta comunale di Scandicci il progetto preliminare di fattibilità tecnico economica per la nuova centrale termica degli impianti sportivi di San Vincenzo a Torri, con un importo totale di 250 mila euro da quadro economico.

L’impianto di calcio, adiacente a via Empolese in località Fabbrica, si trova su un’area di circa un ettaro ed è costituito da un campo a 11, un edificio per gli spogliatoi e da resedi pertinenziali; attualmente per il riscaldamento dei locali e per la produzione di acqua calda sanitaria viene utilizzata una caldaia a gasolio con serbatoi interrati, ormai obsoleta, ma con l’estensione della rete gas conseguente alla realizzazione della nuova variante a San Vincenzo a Torri è adesso possibile installare un impianto ad alta efficienza energetica.

Il progetto approvato dalla Giunta fissa la rimozione e lo smaltimento dell’attuale centrale termica a gasolio, e l’installazione della nuova centrale termica alimentata a gas metano, con nuovo condotto di alimentazione, senza accumulo l’accumulo di acqua calda per motivi igienico sanitari.

Fonte: Comune di Scandici