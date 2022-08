Contributi affitto 2022, aperte le domande a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo informa che dal 1 al 30 settembre è possibile presentare domanda per richiedere i contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2022. Possono presentare domanda coloro che possiedono determinati requisiti. Tra le principali condizioni è richiesta la residenza nell'immobile, situato nel comune di Montemurlo, per il quale si presenta domanda di contributo. È inoltre necessario non essere titolare insieme ai componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato a distanza pari o inferiore a Km 50 dal Comune di Montemurlo. I richiedenti non devono essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o avere in affitto immobili di pregio e non essere titolare insieme ai componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà su uno o più alloggi ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, o all’estero il cui valore complessivo sia superiore a 25 mila euro. Inoltre i richiedenti dovranno essere in possesso di una valida certificazione che attesti un valore Ise (Indicatore Situazione Economica) non superiore a euro 29.545,98; valore Isee non superiore a euro 16.500. Per i nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito una riduzione del reddito superiore al 25% a seguito dell’emergenza Covid, il limite Isee ordinario è aumentato a 35 mila euro. Infine, i contributi sono concessi solo a coloro che non hanno ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale. L'assessore alle politiche sociali sottolinea che in un momento così difficile con l'inflazione alle stelle e i costi energetici decuplicati nell'ultimo anno, i contributi al canone di locazione rappresentano una boccata d'ossigeno importante per tante famiglie in difficoltà economica.

Il bando completo è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo.

La domanda può essere presentata entro il 30 settembre tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, oppure, tramite pec all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it; personalmente all’ufficio protocollo del Comune ubicato (via Montalese 472/474) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Solo in caso di effettiva necessità, è possibile prendere un appuntamento, chiamando i numeri 0574/558571 – 0574/558556 – 0574/558524 in orario d’ufficio, per ricevere supporto nella compilazione della domanda.

Per informazioni ci si può rivolgere al servizio politiche sociali (piazza Don Milani 2), chiamando i numeri 0574 558571 oppure 556-524 finali, in orario d’ufficio, oppure scrivere a sociale@comune.montemurlo.po.it.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa