Coppia omosessuale denuncia: "Offesi e derisi in spiaggia"

"Siamo stati offesi e derisi perché siamo una coppia omosessuale". La denuncia arriva da Sendi Severini e Jonathan Giaconi, un nuovo caso di omofobia è avvenuto in provincia di Livorno.

Come riporta Repubblica-Firenze, il 48enne Severini e il 38enne Giaconi erano a un lido di Rosignano Marittimo quando sia al bagno sia nel condominio sono arrivate "offese e derisioni, ci ci hanno detto che non abbiamo un comportamento decoroso in pubblico e che non possiamo passare davanti alla gente tenendoci per la mano e dandoci un bacio perché dà fastidio".

I due, provenienti da Lucca e Prato e entrambi imprenditori nel tessile, continuano dicendo che una signora con cui dividevano l'ombrellone li avrebbe accusati di non "aver potuto accedere alla postazione" per colpa loro. Anche un condomino nel residence della mamma di Severini si sarebbe scagliato contro la coppia: "Ci ha detto che ci sono lamentele per il mio comportamento e una moltitudine di lettere di più condomini e clienti dello stabilimento balneare".

Severini e Giaconi continuano dicendo che stanno pensando di agire per vie legali, mentre sui social arrivano messaggi di solidarietà ai due, anche dai titolari del lido e dal sindaco rosignanese. Il caso arriva solo a poche settimane di distanza da una situazione analoga a Tirrenia, quando due giovani denunciarono di essere stati allontanati da una spiaggia perché gay.