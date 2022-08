Corso gratuito di primo soccorso a Empoli: per non farsi prendere dal panico in emergenza

Dopo la pausa estiva, torna un importante appuntamento formativo sul territorio empolese, aperto a tutta la popolazione: è il Corso gratuito per Soccorritori di Livello Base, organizzato dalla Misericordia di Empoli, in partenza Martedì 20 Settembre.

Un corso fondamentale per apprendere tecniche di primo soccorso in situazioni di emergenza sanitaria che possono capitare quotidianamente a chiunque, a casa, a lavoro, o semplicemente camminando per strada. Sono molti i casi in cui un intervento immediato, eseguito in maniera adeguata e senza lasciarsi prendere dal panico, può salvare la vita a qualcuno. Per questo motivo l’associazione empolese ripropone un corso utile per tutti i cittadini, che potranno inoltre ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore (DAE), dispositivo in grado di rianimare tempestivamente ed in modo efficace persone colpite da arresto cardiaco.

Il corso costituisce inoltre il primo passo per diventare soccorritori volontari della Misericordia, ed essere preparati a svolgere i servizi a favore della popolazione che l’associazione eroga quotidianamente: un aiuto fondamentale a tanti cittadini che hanno necessità di sostegno ma anche un’esperienza che arricchisce la vita di chi decide di diventare volontario.

Tanti quindi i motivi per scegliere di mettersi in gioco e intraprendere il percorso formativo della Misericordia, articolato in lezioni teorico-pratiche che si terranno il martedì e il giovedì sera, dalle ore 21.15 alle 23.15, presso la sede della Misericordia in Via Cavour 32 a Empoli.

Chi volesse iscriversi o avere maggiori informazioni sul corso deve chiamare la sede centrale allo 0571-7255 o inviare un’email a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli