Elezioni, Fossi in visita a Sesto Fiorentino: "Ripartire dal lavoro"

Emiliano Fossi, candidato del centrosinistra nel collegio uninominale della provincia di Firenze per la Camera, ha fatto tappa oggi a Sesto Fiorentino, incontrando diverse realtà della città, dalle associazioni di volontariato a quelle sportive, dai pensionati ai lavoratori del Cartonificio.

Dopo una lunga e difficile trattativa portata avanti da sindacati, Regione e Comune di Sesto, la Pro-Gest, azienda proprietaria del Cartonificio dove lavorano 90 persone, ha deciso di restare almeno fino al 30 giugno 2024 a Sesto Fiorentino.

"Questa storia – ha detto Fossi – dimostra che, quando le istituzioni si mettono dalla parte dei lavoratori, riescono ad ottenere risultati importanti. Noi siamo sempre a difesa dei lavoratori. Il 'no' all'immediato trasferimento delle attività ad Altopascio ci dà ancora più spinta per le battaglie future sul tema del lavoro".

A Sesto Fossi ha incontrato anche alcuni pensionati in piazza Ginori, si è recato alla sede centrale alla Zambra dell'Auser, alla Misericordia di Quinto Basso, ha visitato il circolo tennis 'La limonaia' e ha incontrato gli operatori della Croce Viola.

Fossi ha incontrato nel suo giro a Sesto anche i commercianti della città. "La realtà di Sesto è importante non solo per la Piana fiorentina ma per tutta la Toscana – ha concluso -. Qui ci sono lavoratori e aziende fondamentali per il territorio toscano. Dobbiamo ripartire dal buon lavoro e dalla buona impresa. E dalle istituzioni che devono essere presenti, sempre, quando si parla di posti di lavoro".

Fonte: Ufficio stampa