Empoli Pallavolo, la Prima Squadra comincia la preparazione

Come da tradizione la prima squadra dell’Empoli Pallavolo che milita nel Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di serie B2 inizierà ufficialmente la preparazione giovedì 1 settembre. La rosa è quasi al completo ed è formata da atlete in parte riconfermate e alcune new entry, frutto di un impegnativo lavoro di ricerca compiuto dalla società durante l’estate.

“Siamo riusciti a definire il roster per la nuova stagione a metà giugno – spiega il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – mantenendo il nostro profilo di creare una squadra composta da ragazze giovani o comunque alle prime esperienze in categoria e da atlete esperte con alle spalle tanti anni di carriera in serie anche di livello superiore. Sono soddisfatto delle nuove arrivate che daranno sicuramente un valore aggiunto alla squadra: alcune sono con noi per la prima volta mentre l’alzatrice Francesca Lavorenti, già nella formazione della stagione 2018/2019, è per me un graditissimo ritorno”.

La Timenet Empoli Pallavolo, capitanata anche quest’anno dal libero Laura Genova, è al momento composta da undici giocatrici tra cui le riconfermate Diletta Donati (schiacciatrice), Chiara Forconi (centrale), Matilde Giubbolini (opposto), Margherita Guidi (alzatrice), Chiara Mancuso (centrale), Giulia Morelli (schiacciatrice) alle quali si uniscono le new entry Ilaria Bartalini (schiacciatrice), Federica Danti (centrale), Francesca Lavorenti (alzatrice) e Chiara Puccini (schiacciatrice). La dodicesima atleta sarà con ogni probabilità individuata tra le fila della società giallonera.

A guidare la squadra sarà nuovamente coach Marco Dani, affiancato dal suo secondo Andrea Parenti mentre lo scoutman Alberto Cenni per questa stagione ricoprirà anche il ruolo di preparatore atletico. Novità anche nello staff medico che, accanto al dottor Francesco Ammannati vedrà tra i fisioterapisti anche Sara Barbieri.

“Per quanto mi riguarda sono contento e orgoglioso della fiducia della società che mi ha riconfermato primo allenatore della B2 – commenta il tecnico Marco Dani – cercherò come sempre di dare il massimo. L’Empoli Pallavolo è una società di livello sotto il profilo organizzativo: non è certo da tutti poter contare su uno staff medico e tecnico di questo tipo che quest’anno è stato ulteriormente implementato. Inoltre è stato fatto un gran lavoro, soprattutto da parte del

Presidente Genova, per creare una squadra che fosse adeguata al progetto societario in tempi brevi e nonostante le problematiche create dalla pandemia. Rispetto all’anno scorso sono state compiute alcune scelte in modo da migliorare la formazione: sulla carta le premesse ci sono tutte per una buona performance, adesso toccherà a me cercare di organizzare al meglio la squadra, plasmandola in modo da unire le caratteristiche fisiche e tecniche di ogni atleta”.

Considerato l’avvio in anticipo del Campionato di serie B2 atteso per l’8 ottobre, coach Dani non ha intenzione di perdere tempo e sottoporrà le sue ragazze ad un allenamento intensivo quotidiano che inizierà giovedì allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli, concentrato nella prima parte sulla preparazione atletica e nella seconda su quella tecnica.

“Sono soddisfatto del gruppo che abbiamo costruito, tra riconferme e nuovi arrivi – chiosa il Presidente Genova – è un bel team e ciascuno ha le sue motivazioni per fare un bel Campionato come sempre con impegno, sacrificio e tanta passione per questo sport meraviglioso. Vedremo quante e quali soddisfazioni riusciremo a toglierci”

Fonte: Empoli Pallavolo