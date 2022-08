FdI, sit-in elettorale ai mercati di Fucecchio e Limite

Il Circolo Fratelli d'Italia di Fucecchio continua l'attività di ascolto e incontri sul territorio anche in questa campagna elettorale. "Saremo presenti a Fucecchio con i nostri militanti e dirigenti locali per far conoscere le proposte che il partito ha per il governo della nazione e del territorio. Chi vorrà, ci troverà in tutti i mercati settimanali a partire da domani 31/08 fino a tuto il mese di settembre fino alla settimana del voto.

Fratelli d'Italia si candida ad essere primo partito d'Italia e movimento trainante del centrodestra forte di un consenso che, negli ultimi anni, è sempre andato in crescendo anche sul nostro comune grazie alla coerenza delle nostre idee e alla competenza di chi agisce sul territorio".

Domattina, dalle 9 alle 13, Fratelli d’Italia sarà presente con un gazebo elettorale al mercato settimanale di Capraia e Limite, in via Buozzi.

Presenti i consiglieri comunali di centrodestra, Emanuel Di Mauro, Nicolò Tani e Manuel Razzuoli e i dirigenti comunali del partito. Un’occasione, quella di domani, per conoscere il programma di Fdi e del centrodestra per governare l’Italia.