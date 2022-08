Festa del Vino di Montecarlo: degustazioni, cene a tema, musica e mostre

Tutto pronto per lo start della Festa del Vino di Montecarlo 2022. Giovedì 1 settembre alle ore 19,30, il sindaco Federico Carrara darà il via ufficiale alle danze con il taglio del nastro, in programma come di consueto in piazza d'Armi. A seguire, nel giardino dell’Istituto Pellegrini Carmignani, il concerto inaugurale ad opera della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo.

Il concerto, diretto dal maestro Gabriele Micheli, si terrà alle intorno alle ore 21,30, proponendo al pubblico un vasto repertorio di musica classica, moderna e originale per banda di Giacomo Puccini, Andrew Lloyd Webber, Jacob de Haan, Carlos Santana, i Pooh e molti altri.

Saranno subito attivi i due punti principali di somministrazione enogastronomica: piazza d’Armi, con i classici banchi gestiti da tutte le associazioni montecarlesi; e la degustazione sotto le stelle, un angolo più tranquillo in piazza Garibaldi pensato per gli amanti del vino.

Prenderà invece il via il 4 settembre il Salotto del Vino e del Verde. Fino a domenica 11, otto cene a tema con protagonisti prodotti d'eccellenza come il fagiolo di Sorana, il farro della Garfagnana, il pesce della costa toscana, le patate e le farine della montagna lucchese e pistoiese. Conducono, 4 sere ciascuno, il giornalista ed esperto enogastronomico Fabrizio Diolaiuti e l’attrice Vania Della Bidia. Tra gli ospiti annunciati il giornalista sportivo Sandro Sabatini, gli attori Andrea Muzzi e Renato Raimo, il celebre ristoratore e macellaio Dario Cecchini.

Mostre e intrattenimento

Alla Rocca del Cerruglio dal 2 al 18 settembre, “L’arte di Dioniso”. Esposte le opere degli artisti Flavio Bregoli, Giorgio Carezzi, Mario De Sisto, Laura Martucci, Roberto Pasquinelli, Alessandro Priolo. Dall'1 all'11 settembre presso la Sala Ex Misericordia, la mostra di pittura "Introspettiva Artistica" della giovane pittrice pesciatina Federica Gaspari. All’ingresso del Teatro dei Rassicurati, dall’1 all’11 settembre, la mostra fotografica “Vino e Sapori”: 30 scatti realizzati da fotografi dilettanti con tema cibo e vino, organizzata dal gruppo fotografico L’ora Blu, di Bagni di Lucca.

Già inaugurata la mostra sull’Antica Strada Maestra, a cura dell'Istituto Storico Lucchese Sede di Montecarlo, Pescia, Valdinievole Invece. In esposizione fino al 22 ottobre sotto le logge del chiostro dell’Istituto Pellegrini Carmignani. Non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini, con gli spettacoli e i concerti organizzati dalla Pro Loco di Montecarlo in uno dei giardini situati proprio sotto la Fortezza. L’altro sarà invece occupato per tutta la durata della festa dal Gruppo Storico Montecarlese, che allestirà anche un piccolo campo per il tiro con l’arco. Il 9 settembre i figuranti sfileranno in un corteo storico per le vie del paese.

Giovedì 8 settembre è invece confermata la processione per la festa della Madonna del Soccorso, protettrice di Montecarlo, momento topico del periodo di festa.

Fonte: Festa del vino di Montecarlo