Fibra ottica a Greve in Chianti, investimento da 2,1 milioni di euro

TIM, attraverso FiberCop, la società infrastrutturale del Gruppo, realizzerà a Greve in Chianti un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 2,1 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città toscana, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento ‘aperto’ previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da TIM, sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare oltre 3.300 unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.

TIM opererà in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete. Grazie a questo piano, Greve in Chianti sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 4.700 unità immobiliari. La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

“Abbiamo accolto con grande favore l'investimento che TIM ha proposto di realizzare sul nostro territorio - sono le parole del sindaco Paolo Sottani - questo ulteriore sviluppo della rete va anche oltre le necessità attuali di cittadini ed imprese: amplia di fatto l'offerta di servizi disponibili rendendo ancora più appetibile il nostro territorio. In un mondo in cui c'è sempre maggiore richiesta e necessità di connessioni veloci ed affidabili l'intervento rappresenta per noi un importante passo in avanti, sarà comunque necessario prevedere ulteriori interventi per le zone che ancora non sono state raggiunte dalla banda ultralarga”.

“Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM a Greve in Chianti e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, siamo molto contenti di comunicare che la città toscana rientra in questo ambizioso progetto - dichiara Ernesto Bianchi, Responsabile Field Operations Line Toscana Est di TIM - l’obiettivo è quello di portare l’innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell’economia locale. Greve in Chianti fa parte di un percorso di eccellenza che vede TIM impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino