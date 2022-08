Fiera Calda di Vicchio: apertura con bestiame, mercatino e mongolfiera

Come da tradizione la "Fiera Calda" a Vicchio comincia con la "Fiera del Bestiame". Domani, 31 agosto, presso il pratone in località Ponte a Vicchio, dalle 8 e per tutta la giornata in mostra bovini, ovini e suini, cavalli e mezzi agricoli d'epoca, esposizioni e dimostrazioni equestri, mercatino delle cose varie, tiro alla rulla e molto altro. Da non perdere, alle 19 volo vincolato in mongolfiera nel cielo di Giotto per ammirare la bellezza del paesaggio mugellano.

Quelle vicchiese è una fiera dalle origini antiche, che risalgono a 200 anni fa, come provano documenti storici. Sull’Atlante Geografici, Fisico e Storico del Granducato di Toscana di Attilio Zuccagni Orlandini, pubblicato dalla Stamperia Granducale nel 1832, tra i mercati e le fiere annue del Mugello si può leggere che “l’ultimo mercoledì del mese di agosto, a Vicchio, Fiera di Bestiame, gasce e manifatture diverse”. Da almeno due secoli la “Fiera del Bestiame” è il momento più caratteristico perché manifesta il legame con la terra del Mugello che riesce a tenere vivo e intatto anche in epoca moderna.

L’immagine chiave che è stata scelta per questa edizione della "Fiera Calda" è proprio legata alla "Fiera del Bestiame" e a una delle sue "regine": la mucca Alissa, adornata con la caratteristica corona fatta di cordicelle annodate a protezione delle mosche.

Questo il programma nel dettaglio:

8:00 Fiera del Bestiame e inaugurazione del Mercatino delle cose varie

8:15 Gruppo Agricolo di Vicchio: esposizione mezzi agricoli d'epoca

9:30 Passione e Amore per l'Arte, pittori dell'Associazi¬one dalle Terre di Giotto e dell'Angelico all'opera

10:00 Cavallo Nero in Fiera, dimostrazione attività sportiva a cura dell'Asd Cavallo Nero

12:30 Street Food del cavaliere

17:00 Primo Trofeo Fiera Calda di Tiro alla Rulla

18:00 pASSAGGIO al ponte edizione speciale Fiera Calda presso la Casa del Prosciutto

19:00 VicchioVola! Volo vincolato in mongolfiera nel cielo di Giotto

21:30 Galà equestre con cavalli spagnoli di alta scuola a cura di Spanish Horse Mugello

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio stampa