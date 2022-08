Fucecchio ricorda il 1° settembre 1944

Il 1° settembre 1944 le Truppe Alleate, con a capo la VI Divisione corazzata sudafricana e la I Divisione corazzata americana, entrarono a Fucecchio. Per il paese fu l'atteso momento della liberazione dall’oppressione nazi-fascista, che aveva lasciato dietro di sé una lunghissima scia di morte e disperazione. A 78 anni di distanza, il Comune di Fucecchio ricorda quel giorno con una serie di iniziative istituzionali e culturali caratterizzate dalla presenza di tanti giovani. Saranno, infatti, i ragazzi di #Fucecchioèlibera, in collaborazione con l'amministrazione comunale, a coordinare l'iniziativa e a proporre letture accompagnate dalla musica del flauto traverso. Altri giovani presenti all'evento saranno gli eletti nel Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, istituito a Fucecchio proprio quest'anno.

La celebrazione, che si terrà alle ore 18.30, in via 1° Settembre, prevede il saluto del sindaco e la deposizione di una corona di alloro sotto la lapide che ricorda la liberazione, cui seguiranno gli interventi di #Fucecchioèlibera, dell'ANPI e dei rappresentanti delle istituzioni. La sera, invece, le iniziative si sposteranno al Teatro Pacini, in piazza Montanelli, dove, a partire dalle ore 21.30, l'ANPI presenterà il libro "Mario, Antonino e gli altri" di Marco Sini e proietterà il video "13 giugno 1944" di Alberto Grossi e il docufilm "Fidellinu Corona a Massa e Forno", quest'ultimo dedicato all'ex sindaco di Fucecchio Mario Corona. Arrestato e incarcerato nel 1938, insieme ad un gruppo di giovani antifascisti sardi, a seguito di una retata dell’Ovra (la polizia segreta dell’Italia fascista), Corona fu protagonista della Resistenza in Toscana e della Liberazione di Fucecchio il 1° settembre del 1944.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa