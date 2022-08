Furto in casa, arrestate tre donne: una di questa in stato di gravidanza

I carabinieri del Norm di Pistoia hanno arrestato in flagranza di reato 3 donne di etnia rom rispettivamente di 33, 29 e 19 anni, pregiudicate, di cui una di loro anche in stato di gravidanza.

Le tre donne sono state sorprese dai militari dell’Arma mentre, dopo aver messo a segno un furto all’interno di un appartamento di via Benedetto Croce a Pistoia, cercavano di fuggire.

Il tentativo è fallito grazie al tempestivo intervento dei militari in pochissimo tempo dalla segnalazione fatta della proprietaria dell’appartamento che aveva potuto assistere in diretta all’intrusione delle 3 donne nella sua abitazione attraverso il sistema di video-sorveglianza. I carabinieri hanno raggiunto il condominio di via Benedetto Croce, riuscendo a bloccare le 3 giovani.

Oltre alla refurtiva, i carabinieri hanno recuperato cacciaviti ed altri attrezzi utili allo scasso. Le donne fermate sono risultate gravate da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e, in particolare, per furti in abitazioni private.

Una di esse, in stato di gravidanza, è risultata colpita da un provvedimento di carcerazione per cumulo di pene, per cui, al termine delle previste formalità, è stata tradotta presso il carcere di Sollicciano, dove dovrà scontare una pena di oltre 5 anni di reclusione.

Venerdì scorso, la misura pre-cautelare è stata convalidata dal GIP del Tribunale di Pistoia che ha contestualmente disposto la misura degli arresti domiciliari a carico delle arrestate.

Sono tutt’ora in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma su analoghi fatti delittuosi che, nell’ultimo periodo, sono stati segnalati dagli abitanti della zona.