Gaia Corbinelli vince 'in casa' la fascia di Miss Rocchetta a Castelfiorentino

A Castelfiorentino Gaia Corbinelli vince la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2022.

La bella concorrente di Vinci prevale sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara e si aggiudica il diritto di partecipare oltre che alla finale di Miss Toscana 2022 in programma per venerdì 2 settembre a Casciana Terme, anche alle prefinali nazionali.

La manifestazione organizzata dal Centro Comm. Naturale Le Tre piazze con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, la Confesercenti e la Prociv e importanti sponsor locali anche in questa occasione e' riuscita a portare in piazza Gramsci il pubblico delle grandi occasioni.

La giuria della serata che era presieduta da Paolo Regini presidente della Banca di Cambiano e come segretario da Marco Manetti titolare delle Officine Meccaniche Castelfiorentino, al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2022 - GAIA CORBINELLI - di Vinci (FI) - 20 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - JASMINE ORLANDI - di Firenze - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - GEMMA ARIANNA BIANCIARDI - di Prato - 26 anni - libera professionista - H. 1,78 - capelli neri - occhi marroni - del segno della Bilancia.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - MARTINA COMPARINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 26 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno dello Scorpione.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - JASMINE PUCCI - di Carmignano (PO) - 22 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - FEDERICA NAVARI - di Pietrasanta (LU) - 24 anni - commessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi verdi - del segno della Vergine.

La prima classificata è stata premiata da Patrizia Antilli, Luana Compagnucci con Paolo Antilli responsabile dei parrucchieri per miss Italia Toscana e coordinatore della manifestazione.

La serata è stata presentata da Raffaele Zanieri, ospiti della serata Linda Duville di Rosignano Solvay Miss Eleganza Toscana 2022 e Irene Casartelli Miss Toscana 2012 e miss Rocchetta Bellezza Nazionale 2012.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile da oltre 40 anni del concorso per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Andrea Governi, Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia e Paolo Antilli per il C.Comm. Tre Piazze di Castelfiorentino.

Fonte: Syriostar