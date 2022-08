Gazebo Lega a Fucecchio, Cordone: "Dobbiamo essere l'orecchio della gente"

"Non dobbiamo perdere ma incrementare il rapporto col territorio per svolgere il ruolo di politici tra la gente e per la gente e nelle Istituzioni dobbiamo saperci stare". Così si esprime Marco Cordone, Consigliere comunale e Segretario comunale della Lega a Fucecchio (FI), l'importante Comune dell'Empolese Valdelsa che fa parte anche del Comprensorio del Cuoio e della Pelle, e l'esponente leghista continua: "Dobbiamo essere l'Orecchio della Gente, quelli che sanno ascoltare e ove sia possibile, portare i problemi del territorio nelle Istituzioni per cercare di risolverli, in primis la Sicurezza dei cittadini, perché non c'è Libertà senza Sicurezza.

È con questo spirito che domani mercoledì 31 agosto a Fucecchio dalle ore 8,45 alle ore 13,30 ad un apposito gazebo ubicato in piazza XX settembre, all'ingresso del mercato settimanale lato bar Giuliano, organizzeremo Lo Sportello del Cittadino, prima seria iniziativa elettorale del Carroccio locale, rivolta alla cittadinanza". E conclude il Segretario Marco Cordone: "È campagna elettorale ma è soprattutto un servizio che mettiamo a disposizione della cittadinanza".

Fonte: Lega Salvini Premier - Sezione comunale di Fucecchio