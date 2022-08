La musica vichinga e l'ottava rima in due eventi gratuiti a Poggibonsi

Due spettacoli gratuiti in arrivo in Piazza Rosselli a Poggibonsi l’8 e il 9 settembre in occasione di “La magia del green, dell’arte e della luce, #quisipuò” di cui è parte integrante anche “Sbaraccando green”. L’atmosfera della musica vichinga la tradizione dei poeti in ottava rima animeranno il centro storico. La sera di giovedì 8 settembre in Piazza Rosselli dalle ore 20.00 in poi ci saranno i Daridel in concerto, mentre venerdì 9 settembre A Improvvisar Cantando, serata con i poeti estemporanei toscani.

Gli spettacoli sono organizzati da Fondazione Elsa nell’ambito del progetto “La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò” promosso da Comune di Poggibonsi con la compartecipazione di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena.

Si parte dalla musica vichinga, giovedì 8 settembre in piazza Roselli dalle ore 20.00 in poi I Daridel sono una paganfolk band del nord Italia che propone con la propria musica un viaggio tra suoi arcani e dimenticati e antichi strumenti, un cammino attraverso i secoli di buio e di luce di un’Europa pagana. Una musica tribale contaminata da suoni medievali e da quella che abitualmente viene definita musica Celtica.

A improvvisar cantando, venerdì 9 settembre, sempre in piazza Rosselli, dalle ore 20.00 in poi, sarà invece una serata con i poeti estemporanei toscani che improvviseranno in ottava rima coordinati dal senese Francesco Burroni. Insieme a lui Mauro Chechi da Grosseto, Emilio Meliani da Santa Maria a Monte (Pi), Lorenzo Michelini da Terranova Bracciolini (Ar), Franco Ceccarelli da Ponticino (Ar), la senese Marinella Mirabissi.

L’ottava rima è una stanza poetica di otto versi in cui il primo rima col terzo e col quinto, il secondo col quarto e col sesto mentre il settimo e l’ottavo rimano tra loro. Si afferma nel XIV secolo riscuotendo un immediato successo tra i poeti colti e i poeti popolari che la usano per comporre poemi e improvvisare contrasti sui più svariati temi suggeriti dagli uditori.

Trasversale al mondo popolare e al mondo colto, si presenta sostanzialmente ancora immutata dopo sette secoli sia sotto forma di poema, sia sotto forma di contrasto improvvisato negli spettacoli nei quali i poeti estemporanei, si ritrovano o vengono convocati per cantare. In Toscana la si praticava diffusamente nelle campagne e nelle piccole taverne rurali.

La stesse sere, in contemporanea in Piazza Rosselli, alle ore 20, ci saranno le cene spettacolo organizzate da Fondazione Elsa.

La prima sarà dedicata alla cucina ispirata alle saghe vichinghe e alla cultura delle terre del Nord, mentre la seconda sera sarà dedicata al recupero della tradizione toscana con un menù preparato con i prodotti del territorio. Le cene sono organizzate da Fondazione Elsa in collaborazione con Passaporta Fantasy Food & Beer,Divina Fortezza Wedding, Ass.Via Maestra. Per info sulle cene info@politeama.info

