Lega, Matteo Salvini torna a Firenze

Il 12 settembre a Firenze con Matteo Salvini e autorevoli esponenti del mondo della scuola si terrà una grande iniziativa regionale e nazionale su questioni fondamentali per i giovani e per l’Italia che vogliamo in vista della riapertura della scuola. Studenti e insegnanti chiedono una scuola basata sul merito, che offre opportunità e mira alla conquista delle competenze. Vi aspettiamo numerosi il 12 settembre alle 17,30 a Firenze presso l’Auditorium di Palazzo dei Congressi (Piazza Adua,1).

