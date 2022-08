Meraville, passeggiate fino a 13 km con gli amici a 4 zampe

Cammina e meravigliati insieme al tuo cane, all’amico più fedele, attraverso alcuni dei luoghi più incantevoli di San Casciano. Percorrere a passo libero i due tragitti di 10km e 13 km, proposti dall'iniziativa ludico-motoria "Meraville", organizzata dai volontari della Festa del Volontariato Sancascianese, edizione numero 16, sarà possibile mettendo in moto 6 zampe/gambe motrici. Un super divertimento è quello che attende i partecipanti della passeggiata nella storia e nella natura più autentica del Chianti, tra le colline sancascianesi che in questo periodo dell'anno si vestono dei colori e dei profumi della vendemmia, in programma domenica 4 settembre.

La novità assoluta è la presenza degli amici a quattro zampe con i quali poter condividere l'opportunità di una giornata speciale da dedicare all'attività sportiva ed una nuova avventura che attiva un'esperienza di socializzazione con le persone e gli animali. Incassato il successo delle scorse edizioni, che ha fatto registrare la partecipazione di centinaia di escursionisti e appassionati dell'outdoor, provenienti da tutta la Toscana, la quarta edizione di “Meraville” ci riprova ad emozionare con la bellezza e la ricchezza del paesaggio culturale.

“Invitiamo ad esplorare monumenti, luoghi e risorse del patrimonio storico-architettonico ed ambientale del comune chiantigiano - dichiara Daniele Cavari, presidente della Festa del Volontariato Sancascianese - in compagnia degli amati Fido, la cui relazione affettiva amplifica il nostro benessere all'aria aperta”.

Il percorso, curato da Tiberio Maestrini, Niccolò Bartalini e Daniele Cavari, è provvisto di segnaletica ed è presidiato negli attraversamenti stradali dai volontari dell'iniziativa. Per effettuare la camminata, che si svolgerà in completa autonomia, si consiglia di portare con sé almeno un litro di liquidi, il cellulare e di indossare abbigliamento comodo.

“Oltre ai sentieri, ai boschi, alle strade bianche, ai filari di vigneti - continua il presidente - l'iniziativa permetterà di riscoprire le origini antiche del territorio, conducendo i partecipanti all'interno di borghi medievali e ville storiche di epoca rinascimentale come Villa Poggio Torselli, Villa Mangiacane, Villa Machiavelli, Villa Le Corti”. All’interno e in prossimità delle ville i cani devono essere al guinzaglio.

Per iscriversi occorre prenotarsi online al link: https://www.festadelvolontariatosancascianese.it/meraville/.

. E’ possibile acquisire il kit già da sabato 3 settembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 al parco Dante Tacci dove l’organizzazione sarà presente per erogare informazioni. Info: Tiberio 392.5604653, Niccolò 333.8573733.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino