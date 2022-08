Merende e spazi gioco offerti all'oratorio, i ringraziamenti da Santa Maria

Una piccola grande mano per un oratorio empolese ancora giovane, quello di Santa Maria a Ripa (Anspi) a Empoli. Ci arriva la lettera da parte della segreteria per ringraziare due realtà che hanno prestato aiuto per tutto giugno e luglio a sostegno dei bambini.

"Questa estate - spiega Marianna Romano, segretaria dell'oratorio - gli animatori dell’oratorio ogni giovedì da giugno e per tutto luglio hanno intrattenuto i bambini con un aiuto compiti, facendoli giocare a preparando la merenda. Con nostra grande sorpresa siamo stati aiutati dal panificio Palmucci di Sovigliana che ogni giovedì ha offerto la merenda ai bambini".

Non solo: "Grazie alla polisportiva Santa Maria è stato possibile allestire un piccolo spazio della parrocchia per far giocare i bambini a basket e pallavolo. Volevamo ringraziarli per la generosità.

Grazie a loro abbiamo potuto far giocare i bambini e far crescere il nostro giovane oratorio che per l’autunno ha in programma altre iniziative per bambini, ragazzi e anziani della parrocchia".