Pacchetto Scuola 2022-23, pubblicato il bando a Scandicci

Il Comune di Scandicci ha indetto il bando per l'assegnazione del Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2022/2023. La Domanda di ammissione al bando dovrà essere presentata con modalità on-line entro il 21 settembre 2022. La domanda potrà essere presentata accedendo al sito https://www.comune.scandicci.fi.it/dirittoallostudio/ mediante SPID (sistema pubblico di identità digitale), TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi), C.I.E. (carta d’identità elettronica).

Possono presentare la domanda i genitori degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni) residenti nel comune di Scandicci e iscritti per l'anno scolastico 2022/2023 ad una scuola secondaria di primo e secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP. La scuola può essere situata anche in altro comune. Lo studente deve avere un'età non superiore a 20 anni (quindi fino a 20 anni + 364 giorni compiuti entro il 21 settembre 2022). I requisiti relativi all'età non vengono applicati per gli studenti in condizioni di handicap (L. 104 o invalidità non inferiore al 66%); L'indicatore ISEE 2022 in corso di validità non deve essere superiore a euro 15.748,78. Qualora il richiedente non avesse l'attestazione ISEE è necessario dichiarare il numero. di protocollo della DSU pena non ammissione della domanda.

L'importo del Pacchetto Scuola sarà erogato in base alle risorse assegnate al Comune e al numero dei beneficiari e sarà attribuito ai richiedenti secondo una graduatoria unica comunale stilata in ordine di Isee crescente. L’importo minimo del beneficio non può essere inferiore a 200 euro (l’importo massimo del beneficio di 300 euro potrà essere riconosciuto solo se saranno trasferite dalla Regione al Comune sufficienti risorse, dopo il 30 novembre 2022).

Il beneficio può essere utilizzato per: acquisto libri di testo e altro materiale didattico e servizi scolastici. Il beneficiario non è tenuto a produrre la documentazione di spesa ma a conservarla ed esibirla in caso di eventuali controlli da parte di questa Amministrazione