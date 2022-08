Pacchetto scuola Certaldo, aperto il bando

Da ieri, lunedì 29 agosto, è possibile accedere al “Pacchetto scuola”, gli incentivi economici relativi all’anno scolastico 2022-2023 riservati alle studentesse e agli studenti di età non superiore ai 20 anni e residenti nel Comune di Certaldo che frequenteranno le scuole secondarie di I e di II grado (medie e superiori) con un ISEE in corso di validità non superiore a € 15.748,78.

Il provvedimento, finanziato da molti anni dalla Regione Toscana, va nella direzione di aiutare le famiglie economicamente più svantaggiate, fornendo loro uno strumento destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici).

Come presentare domanda. Per chiedere l’ammissione al bando è necessario presentare il modulo scaricabile sul sito www.comune.certaldo.fi.it, compilato in ogni sua parte, e la copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, entro il 21 settembre 2022, all'indirizzo di posta elettronica urp@comune.certaldo.fi.it, oppure, tramite pec, a comune.certaldo@postacert.toscana.it (solo scrivendo da altro indirizzo pec).

A differenza degli scorsi anni, il richiedente dovrà conservare la documentazione di spesa affinché, in caso di controllo da parte del Comune, possa dimostrare le spese sostenute a copertura dell'eventuale beneficio economico ottenuto.

Esito. Al termine del bando sarà stilata una graduatoria con tutte le persone idonee, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, che sarà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Certaldo e sul sito istituzionale dello stesso, www.comune.certaldo.fi.it. I dichiaranti, che hanno presentato domanda di partecipazione, potranno inoltrare ricorso avverso a tale graduatoria entro e non oltre i 10 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Comune di Certaldo, via Borgo Garibaldi, 37.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa