Pacchetto scuola Empoli, assistenza per compilare la domanda

Un servizio di assistenza per la compilazione delle domande del 'Pacchetto scuola 2022/23'. Sarà attivato dal Comune di Empoli a partire da domani, mercoledì 31 agosto 2022: resterà attivo fino a lunedì 19 settembre 2022.

Sarà possibile fissare un appuntamento in presenza o con assistenza a distanza, telefonando al numero 0571 757720 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11: in particolare, il servizio in presenza si rivolge specificamente a quei soggetti per i quali è impossibile l’invio della domanda per mancanza di strumentazione tecnologica o impedimento tecnico.

Il bando regionale per l’assegnazione dell’incentivo economico, ‘Pacchetto scuola’ è destinato a studenti residenti in Toscana, che sono iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percorso di istruzione e formazione professionale. Un’azione che va nella direzione del diritto allo studio, per garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica, offrendo contributi monetari per sostenere le spese per acquisto di libri e altro materiale didattico oppure per usufruire di servizi scolastici, a favore delle famiglie con condizioni socio economiche difficili.

Si ricorda che c’è tempo per richiedere il 'Pacchetto scuola' fino a mercoledì 21 settembre. Le domande di ammissione al bando possono essere presentate in modalità esclusivamente on line collegandosi a https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze con una delle seguenti modalità: con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); con carta di identità elettronica con Pin; con tessera sanitaria con Pin.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa