Parcheggi per mamme e donne in gravidanza, 6 posti riservati a Montespertoli

Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIMS), un fondo destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni che istituiscono parcheggi gratuiti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità motoria oppure delle donne in stato di gravidanza.

Il Comune di Montespertoli, che mantiene sempre alta l'attenzione ai bisogni delle famiglie montespertolesi, ha approvato nella seduta della Giunta comunale della scorsa settimana un progetto per la realizzazione e individuazione di 6 nuovi stalli rosa nel capoluogo di Montespertoli, con l'obiettivo di accedere proprio alle risorse messe a disposizione dal ministero della infrastrutture e dei trasporti. Il contributo prevede un riconoscimento di 500 euro per ciascun stallo realizzato. Le nuove postazioni sono previste nei punti di maggiore permanenza di donne con bambini o in stato di gravidanza (vicino alle scuole o vicino al centro commerciale naturale del paese, per esempio) e saranno perciò realizzate nelle seguenti vie:

- via Garibaldi, nell'innesto con piazza del Popolo (uno stallo);

- piazzale Caduti nei Lager (due stalli);

- viale Risorgimento, nei pressi degli ambulatori (uno stallo),

- piazzale Maurizio Lotti (due stalli).

Gli spazi riservati saranno destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore ai due anni e saranno provvisti di segnaletica orizzontale di colore giallo con specifico pittogramma e installazione di segnaletica verticale.

Gli uffici comunali, grazie all'approvazione in giunta del documento preliminare alla progettazione, procederanno dunque con la registrazione alla piattaforma online dal sito MIMS "Contributo stalli rosa" per richiedere il contributo.