Parti di mattoni giù dalla Fortezza di Siena, messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Intervento per la messa in sicurezza della Fortezza Medicea di Siena dalla quale oggi sono caduti parti di mattoni. Sul posto i vigili del fuoco che calandosi dall'alto, con manovre speleo, hanno messo in sicurezza l'area rimuovendo le porzioni pericolanti.

La zona interessata dalle cadute delle parti di mattoni, in via della Vecchia, è stata transennata ed è stato parzialmente interdetto il transito ai pedoni. I vigili del fuoco hanno provveduto inoltre ad informare Comune di Siena e soprintendenza.