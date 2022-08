PD verso le elezioni, Parrini a Limite e Bini a Certaldo

La campagna elettorale del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa è già iniziata.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre sono molti gli appuntamenti che vedono protagonisti i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Domani, mercoledì 31 agosto, in mattinata Dario Parrini, capolista toscano per il Pd al Senato, sarà al mercato settimanale di Limite sull’Arno per fare volantinaggio con i volontari locali.

Volantinaggio la mattina anche al mercato settimanale di Certaldo.

Sempre a Certaldo alle 17.00 presso la saletta 2 giugno la senatrice e sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Caterina Bini, candidata al collegio plurinominale alla Camera dei Deputati, parlerà di salute, disabilità e non autosufficienza.

Giovedì 1° settembre la mattina Emiliano Fossi, candidato al collegio uninominale Camera dei Deputati, sarà al mercato di Empoli per incontrare i cittadini empolesi.

Alle 18.30 Dario Parrini parteciperà alle celebrazioni del 78^anniversario della Liberazione di Fucecchio.

Caterina Biti, candidata al collegio plurinominale del Senato, sarà ospite alle 21.30 della Festa de L’unità di Castelnuovo d’Elsa, dove parlerà del programma elettorale del Partito Democratico.

Sabato mattina volantinaggio al mercato di Castelfiorentino, mentre nel pomeriggio dalle 16 volantinaggio in centro a Empoli al quale parteciperà Parrini.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa