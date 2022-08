Torneo Pino Dragons Firenze, l'Abc Castelfiorentino c'è

Dal 2 al 4 settembre esordio per l’Under 17 di Paolo Betti impegnata nel torneo organizzato dal Pino Dragons Firenze.

A pochi giorni dai raduni che hanno segnato l’inizio della nuova stagione, per l’Under 17 di Paolo Betti e Antonio Ticciati è già tempo di tornei. Da venerdì a 2 fino a domenica 4 settembre i gialloblu saranno infatti impegnati nel Memorial “Lorenzo Lunghi” organizzato dal Pino Dragons Firenze, che ringraziamo fin da adesso per l’invito e l’ospitalità.

FORMULA TORNEO

Il torneo vede la partecipazione di 12 squadre suddivise in tre gironi all’italiana, con gare di sola andata che si giocheranno il venerdì ed il sabato mattina. Le tre prime e la migliore seconda dei gironi accedono alla poule semifinale 1-4 posto, le due restanti seconde e le due migliori terze accedono alla poule semifinale 5-8 posto, mentre la peggiore terza e le tre quarte classificate accedono alla poule semifinale 9-12 posto. Le semifinali si giocheranno il sabato pomeriggio e decreteranno gli accoppiamenti per le finali in programma la domenica mattina.

CALENDARIO ABC

L’Abc Castelfiorentino è stata inserita nel “girone giallo” che si disputerà al PalaSancat (via del Mezzetta) insieme a Sancat, Olimpia Legnaia e Pielle Livorno. Questo il calendario del girone di qualificazione:

- venerdì 2/09 ore 15 | ABC CASTELFIORENTINO – PIELLE LIVORNO

- venerdì 2/09 ore 19 | ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT

- sabato 3/09 ore 9 | ABC CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA

Fonte: Abc Castelfiorentino