B&B abusivo con droga e merce rubata a Pisa: scattano le denunce

Denunce e sequestri da parte della polizia a Cisanello, Pisa, dove è stato trovato un B&B abusivo. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento di un condominio, descritto come invivibile e affollato da parte dei residenti dello stabile. Nel mirino anche gli atteggiamenti sospetti delle persone che vi dimoravano.

Sono state trovate otto persone di varie nazionalità all'interno dell'appartamento. Occupavano le cinque stanze, numerate progressivamente come un B&B. In realtà l'appartamento è di una coppia italiana, che evidentemente lo ha subaffittato in nero. Tutti gli otto identificati hanno dichiarato di pagare una quota in nero al proprietario.

Dalle perquisizioni la polizia è riuscita a sequestrare 1.600 euro di banconote in piccolo taglio a un uomo di origini tunisine ma residente vicino a Ragusa, in Sicilia. Nei suoi confronti è stato emesso un foglio di via per la Sicilia con divieto di ritorno a Pisa. Nella sua stanza sono stati trovati e sequestrati tre computer, un cellulare, un paio di occhiali da sole di marca e due profumi da donna costosi. L'uomo e un suo connazionale con cui conviveva sono stati denunciati per ricettazione.

In un'altra stanza erano presenti un 31enne di origini tunisine e una convivente italiana. Lì sono stati sequestrati una dose di eroina, una di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, armi da scasso e 2.230 euro in contanti. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione; il 31enne, clandestino in Italia, verrà rimpatriato.

Due persone esteuropee sono state trovate in un'altra stanza. Avevano due portafogli appartenenti a un turista britannico e uno lussemburghese, entrambi sono stati sequestrati. I due sono stati denunciati per ricettazione.

Provvedimenti in arrivo anche nei confronti del proprietario dell’immobile: rischia una denuncia alla Procura della Repubblica per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nonché multe salatissime per la violazione della normativa antiterrorismo per non aver comunicato alla polizia i nominativi degli alloggiati, oltre ulteriori accertamenti patrimoniali per la indebita percezione degli affitti in nero.