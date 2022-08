Beccati a rubare dalla cassa a 14 e 15 anni, beccati con i soldi nelle scarpe

La polizia di Lucca denuncia due minori per furto presso un negozio del centro storico.

I fatti risalgono al 29 agosto scorso alle 18, quando le volanti della Questura sono intervenute in via Guinigi, dove un cittadino aveva bloccato due ragazzi di 15 e 14 anni, già con pregiudizi di polizia, resisi responsabili di un furto dalla cassa di un negozio di via Fillungo.

La persona aveva bloccato i ragazzi dopo un breve inseguimento a seguito della richiesta di aiuto della cassiera che si era accorta tempestivamente dell’ammanco in cassa.

La dipendente del negozio riferiva infatti che, mentre si trovava al lavoro, entrava uno dei due ragazzi chiedendole un’informazione per poi allontanarsi velocemente; insospettiva dall’atteggiamento controllava la cassa che risultava aperta e con un ammanco di euro 100. Uscita notava quel giovane fuggire insieme ad un altro ragazzo e quindi iniziava a gridare aiuto attirando l’attenzione di un passante che inseguiva e bloccava i due ragazzi, residenti in provincia.

Uno dei due ragazzi celava all’interno della scarpa la somma di euro 100, nello stesso taglio di banconote denunciate sottratte dalla dipendente dell’attività commerciale. Pertanto i due ragazzi sono stati denunciati per furto in concorso.