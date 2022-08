Torna il click-day per prenotare il Bonus Trasporti. Da domani, mercoledì 1 settembre, alle 8 aprirà il portale per ottenere 60 euro per abbonarsi a bus, treni o altri mezzi di trasporto pubblico locale.

L'accesso è limitato a persone con un reddito massimo di 35mila euro, dimostrabile anche tramite il 730 o il modello unico. Il sito su cui prenotare il bonus è http://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ identificandosi tramite Spid o carta d'identità elettronica.

A incentivo ottenuto, sarà necessario spenderlo durante il mese di settembre per un abbonamento mensile o annuale.