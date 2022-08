Bretella autostradale Lucca-Viareggio, addetti Salt ancora in sciopero

Gli addetti di Salt hanno indetto un nuovo sciopero per la vertenza aperta con la società che gestisce l'A12 e la bretella autostradale Lucca- Viareggio. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal, in una nota, ha annunciato che l'astensione dal lavoro sarà attuata venerdì 2 settembre prossimo, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22; giornata in cui a Viareggio si terrà il Jova Beach Party.

Tra i motivi, “la tutela dei diritti – spiegano i sindacati – sia sotto il profilo economico e normativo nonché sindacale, i livelli occupazionali nonché l'impegno a trattare secondo le norme previste dalla contrattazione nazionale ed aziendale. Purtroppo la trattativa si è arenata sull'incapacità aziendale di gestire questo particolare momento di transizione, dopo aver trovato una soluzione sofferta e condivisa su molti argomenti di interesse aziendale come l'immissione di nuove tecnologie nelle porte manuali (lettori contacless), la video sorveglianza a tutela degli impianti e degli utenti lungo la tratta autostradale, una nuova organizzazione legata alla gestione dei turni di tutti i lavoratori, il tutto coprendo con 'una tantum' la mancata contrattazione aziendale di II livello scaduta da oltre 20 mesi". Secondo i sindacati, la società "vuole imporre un nuovo piano di automazione senza presentare un piano industriale che desertificherebbe l'intero tratto autostradale penalizzando cosi la qualità del servizio e della sicurezza da garantire all'utenza".

Gli scioperi degli addetti Salt si sono susseguiti dal 19 agosto.

Nessun pedaggio è dovuto se si passa dalle porte manuali non presidiate.