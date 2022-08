Assessore aggredito a Castelfiorentino, sui social spuntano minacce al sindaco

Prima le minacce col coltello, poi lo spavento che passa, infine la litigata sui social con tanto di parole grosse. Sono giorni concitati a Castelfiorentino, tra piazza Gramsci e Facebook.

Tutto parte lunedì 29 agosto. L'assessore Simone Bruchi viene minacciato con un coltello da un balordo in pieno centro. Dopo aver richiamato un uomo che aveva rotto una bottiglia, Bruchi viene aggredito verbalmente proprio dall'uomo, che tira fuori un coltello. L'assessore sporge denuncia ai carabinieri, che indagano tuttora.

Tutto finito? Macché, c'è la parte social. Su Facebook uno dei commenti alla notizia di Bruchi è rivolto al sindaco Alessio Falorni: "Bisogna che sbudelli il sindaco per fare una cosa fatta bene". Una frase che ha suscitato l'indignazione di molti, anche perché scritta da una persona candidata nelle liste di centrodestra nel 2014 e nel 2019.

"A me ‘sta roba ormai fa poca impressione. Purtroppo è cosa risaputa che noi Sindaci abbiamo pochi, o nessuno, strumento contro i malviventi. Figuratevi contro l‘imbecillità" è la reazione di Falorni.

Sempre il sindaco però torna sulla vicenda, ancora una volta su Facebook con un lungo post: "Non so ancora se denuncerò. Forse ha ragione chi mi dice che il valicare certi limiti non deve essere tollerato. Ma il problema è che il rispetto della legge e la certezza della pena sono molto lontani, in questo momento, in questo Paese, dall’essere garantiti. Temo andrò avanti, come ho fatto per gli scorsi otto anni, per i prossimi due. Zitto, a testa bassa, e per lo più ingoiando questa roba. Ciò non toglie che è roba che non dovrebbe accadere, in un Paese che voglia dirsi civile".

Nel post Falorni elenca anche una serie di cose di cui è stato vittima: "Offese e ingiurie sui social, falsità sparate senza alcun ritegno, tentativi di dipingermi come non sono da parte di qualche scagnozzo, tentativi di tranello e trappole di ogni tipo.

Mi hanno bucato le gomme della macchina davanti a casa. Mi hanno spedito minacce (rigorosamente anonime, gli impavidi) via posta. Ho avuto per mesi personaggi dell’opposizione a girare intorno alla mia abitazione per cogliere in flagrante un mio errore nel posteggiare la macchina rispetto alla pulizia strade, e mandare ai giornali (mia moglie ci è finita, con l’accusa di avere evitato una multa in quanto moglie del Sindaco…). Un personaggio squallido dell’opposizione ha preso la foto della mia bambina e l’ha messa su una pagina di Forza Nuova per far offendere 'la figlia del sindaco comunista'. Ho denunciato solo una volta, dicevo, quando un personaggio, che frequentava le solite simpatiche bacheche di Facebook, per offendere me scrisse di mio nonno, partigiano comunista onorato con la medaglia al valor militare, che era un picchiatore fascista e che aveva sparato alla testa a una donna nel 1919 (mio nonno era del 1917…avrebbe avuto 2 anni). Ho sporto querela, perché era stata toccata la memoria onorabile di un morto, peraltro con l’infamia che avrebbe detestato di più".