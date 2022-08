Cade dallo scooter e perde coscienza, grave 17enne a Viareggio

Grave un 17enne rimasto ferito mentre viaggiava sul suo scooter in via Montematanna a Viareggio. Il giovane intorno alla mezzanotte appena trascorsa sarebbe caduto a terra, riportando un rauma cranico e facciale. Sul posto i sanitari della Croce Verde in codice rosso. Il ragazzo non era cosciete, per questo è stato effettuato il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Cisanello Pisa. La volante del commissariato di polizia di Viareggio è intervenuta per i rilievi.