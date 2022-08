Il centro giovani Sottosopra riparte con anche la squadra di calcio a 5

Terminate le vacanze, in attesa che inizi la scuola, ripartono tutte le attività del centro giovani Sottosopra di Fucecchio: i ragazzi e le ragazze da martedì 6 Settembre potranno ricominciare a incontrarsi nello spazio dell’Auditorium La Tinaia nel Parco Corsini dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 con ingresso gratuito.

Sottosopra è un luogo dove i ragazzi hanno modo di sperimentarsi ed essere loro i promotori delle diverse attività: con il sostegno degli educatori i giovani sono invitati a realizzare idee e coltivare i propri interessi.

Anche per quest’anno un ruolo centrale lo avrà lo spazio studio, dove i ragazzi potranno svolgere in autonomia i propri compiti, fare ricerche utilizzando le postazioni internet, leggere e confrontarsi con i coetanei supportati dagli operatori.

Ma non finisce qui. Da quest’anno inizia l’avventura del Sottosopra Football Club, la squadra di calcio a 5 a cui si accede non solo per passione sportiva ma soprattutto per impegno scolastico e domestico, che è pronta a scendere in campo in un vero e proprio campionato.

Con l’inizio della scuola riprenderanno poi i laboratori pomeridiani sempre gratuiti di giocoleria, di giornalismo e di podcast, di scrittura creativa.

Per ogni informazione contattare il numero 0571 23331 o scrivere a politichegiovanili@comune.fucecchio.fi.it