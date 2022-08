Cocaina e hashish al party in piscina, arrestato

Spacciava cocaina durante una festa non autorizzata in una struttura privata nelle campagne del comune di Murlo. I carabinieri hanno dunque arrestato un trentenne fiorentino già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un party in piscina l'uomo aveva con sé hashish e cocaina pronte per essere vendute. Il materiale, che avrebbe fruttato mille euro circa, è stato sequestrato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Siena.