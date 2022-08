Confesercenti Toscana Nord incontra i candidati al Parlamento sui temi della sicurezza

Dallo snellire e velocizzare le procedure burocratiche, al rivedere e semplificare la formazione dei lavoratori, dall’adeguare il Decreto Ministeriale n. 269/2010 e Successive Modificazioni e Integrazioni alle reali dimensioni delle aziende al ridurre la pressione fiscale e ancora dalla revisione dei tributi a carico delle PMI all’eliminazione dell’Irap, dalla cybersecurity alla sinergia tra pubblico e privato con la determinazione del ruolo sussidiario delle guardie giurate. Sono solo alcuni dei temi al centro del confronto avviato da Mariano Bizzarri Ollandini, presidente Assicurezza (Associazione Imprese di Vigilanza e di Servizi per la Sicurezza) di Confesercenti Toscana Nord con i candidati alle elezioni politiche.

Confronti individuali iniziati con i primi due incontri avvenuti nella sede del Corpo Guardie di Città con il candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale di Pisa, Livorno, Viareggio, Camaiore e Massarosa, Manfredi Potenti, e con la candidata del centrosinistra, sempre al Senato, al collegio plurinominale della Toscana Ylenia Zambito.

“Dal 23 agosto mi sono confrontato con il gruppo dirigente locale e nazionale per individuare alcune priorità che interessano i nostri associati nel comparto che rappresentiamo – ha detto Mariano Bizzarri Ollandini, che è anche membro della giunta nazionale Assicurezza Confesercenti – . Una volta stabiliti i punti su cui abbiamo deciso di confrontarci con i candidati alle prossime elezioni politiche, sono stati fissati gli incontri per evidenziare le nostre criticità e consentire di capire in concreto i programmi politici. Quello a cui, come associazione datoriale, teniamo in maniera specifica è l’avvio di pratiche di concertazione con il governo, in particolar modo con il Ministero dell’Interno, per focalizzare i problemi e trovare insieme soluzioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri con i candidati delle altre forze politiche. E’ già fissato per il 3 settembre il confronto con Cosimo Maria Ferri, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Massa-Viareggio con il Terzo Polo.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa