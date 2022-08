Contributo affitto, come fare domanda a Pontedera

Grazie a una delibera della Regione Toscana, recepita dai Comuni dell'Unione Valdera (tra questi Pontedera), è stata ampliata la platea dei destinatari del contributo affitto 2022. Il bando è già aperto e il termine ultimo per le domande è il 13 Settembre. Questi i requisiti per accedere al contributo:

- Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), fino ad € 35.000;

- Riduzione del reddito superiore al 25% da certificare tramite la presentazione di ISE ordinario unitamente alle dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020) o, in alternativa, tramite ISE corrente;

- ISE corrente (Indicatore della Situazione Economica) inferiore o uguale a € 29.545,98.

Le domande possono essere presentate presso l'ufficio protocollo dell'Unione Valdera, in via Brigate Partigiane 4, o direttamente al Comune di Pontedera. Per tutti coloro che hanno già fatto richiesta vale la domanda già presentata.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa