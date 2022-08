Dalla Canottieri Limite agli Europei, Ernesto Rabatti rappresenterà l'Italia

Ernesto Rabatti della Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica rappresenterà l’Italia sul singolo pesi leggeri under 23 a Hazewinkel in Belgio in programma il fine settimana dal 2 al 4 settembre.

Ernesto, classe 2002 residente a Vinci ma di adozione limitese, Canottiere Limitese. Dopo avere brillato nelle categorie giovanili sia da allievo che da cadetto si dedica alla voga di punta, come da tradizione della società bianco celeste, ottenendo risultati eccellenti in ambito nazionale. In seguito passa alla categoria pesi leggeri dove il peso dell’atleta non deve superare i settantadue chilogrammi per partecipare alle regate, e anche in questa categoria riesce a brillare. Ad inizio 2022 lascia la specialità di punta e passa alla coppia, due stili completamente diversi che interessano muscoli diversi e che richiedono tempo e chilometri in barca per potersi perfezionare. Fin da subito Ernesto riesce ad avere le sensazioni e le capacità di un ottimo vogatore di coppia e decide di perseguire questa strada. Allenamento dopo allenamento e gara dopo gara riesce ad acquisire competitività, così si accende la possibilità per una convocazione in nazionale. Il 18 agosto si presenta al centro federale di Piediluco alla selezione valida per gli europei under 23. Specialità singolo, barca difficile e sempre con qualche punto interrogativo su chi ci si trova contro. Una tirata splendida dell’atleta Limitese lo porta in quarta posizione tra gli under 23 e primo nella categoria pesi leggeri, quanto basta per conquistare la maglia azzurra da portare in Belgio. "Vincere la selezione e rappresentare l’Italia agli europei under 23 sul singolo pesi leggeri è il completamento di un percorso intrapreso da inizio anno" queste le parole del tecnico Matteo Borsini che accompagnerà Rabatti in Belgio.

Fonte: Ufficio stampa