Due rotatorie per Ponte a Egola, torna il tema con Guazzini (CambiaMenti)

L'idea di due rotatorie a Ponte a Egola fa capolino in Consiglio comunale con una mozione della capogruppo CambiaMenti Manola Guazzini. "Numerosi cittadini lamentano la pericolosità dell'incrocio tra la Tosco-Romagnola, di pertinenza dell'ANAS e la via Vaghera che conduce da San Romano verso Stibbio, e il problema è stato più volte segnalato anche dalla Consulta territoriale. Stesso discorso per la realizzazione di una rotatoria a Ponte a Egola, nell'area detta “La Nave”, che segna l'intersezione tra Via Diaz e Via Gramsci, in prossimità del ponte sull'Egola, più volte richiesta dai cittadini e dalla Consulta territoriale, e sollecitata anche nel dibattito del Consiglio Comunale con una mozione votata da tutte le forze di opposizione".

Nella mozione Guazzini chiede anche la sistemazione sulla Tosco Romagnola in zona Catena, "uno dei principali percorsi di accesso alla città di San Miniato e che, a prescindere dalla soluzione che dovrà essere individuata per la controversa, rimarrà sempre la via d'accesso degli studenti ai diversi indirizzi dell'IIS Cattaneo"